KOMEDA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KOMEDA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,99 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat KOMEDA mit einem Umsatz von insgesamt 15,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at