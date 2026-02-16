Komehyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Komehyo hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 228,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 166,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Komehyo im vergangenen Quartal 61,86 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Komehyo 42,37 Milliarden JPY umsetzen können.

