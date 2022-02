Komercni Banka AS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Komercni Banka AS gab am 10.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,95 CZK beziffert, während im Vorjahresquartal 10,98 CZK je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,70 Milliarden CZK umgesetzt, gegenüber 7,32 Milliarden CZK im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 18,86 CZK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 8,26 Milliarden CZK umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 67,40 CZK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 43,00 CZK erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 31,35 Milliarden CZK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 29,66 Milliarden CZK umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,38 CZK und einem Umsatz von 30,49 Milliarden CZK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at