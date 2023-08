Komercni Banka AS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Komercni Banka AS stellte am 03.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,10 Milliarden CZK. Im Vorjahreszeitraum waren 9,69 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 19,69 CZK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 9,17 Milliarden CZK erwartet.

Redaktion finanzen.at