|
30.04.2026 06:31:29
KOMERI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KOMERI präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 15,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOMERI 8,04 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent auf 86,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 309,72 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte KOMERI 289,12 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 385,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 379,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!