KOMERI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KOMERI präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 15,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOMERI 8,04 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent auf 86,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 309,72 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte KOMERI 289,12 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 385,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 379,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at