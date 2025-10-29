KOMERI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KOMERI hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 73,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOMERI 63,54 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat KOMERI mit einem Umsatz von insgesamt 91,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at