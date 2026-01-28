KOMERI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KOMERI gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 75,58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KOMERI 79,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 97,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at