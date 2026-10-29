KOMERI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KOMERI hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,46 JPY gegenüber 73,21 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at