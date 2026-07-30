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30.07.2026 06:31:29
KOMERI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KOMERI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
KOMERI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 154,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 145,08 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat KOMERI mit einem Umsatz von insgesamt 114,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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