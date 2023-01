Komet C/2022 E3: Bis in 50.000 Jahren!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

Bitte alle schonmal das Fernglas bereitlegen, denn in den kommenden Tagen wird ein seltener Gast am Himmel zu sehen sein: Der Komet C/2022 E3 fliegt an der Erde vorbei, zum ersten Mal seit rund 50.000 Jahren. Von Mario Keller (Astronomie, Wissenschaft)