Komfortabel einkaufen und dabei die Umwelt schonen - Deliveryport

Zu jeder Uhrzeit bequem Lebensmittel oder Pakete empfangen - ob man zuhause ist oder nicht. Das ist die Idee hinter Deliveryport. Der Warburger Unternehmer Henning Ludwig hat Deliveryport gegründet. Das Unternehmen will eine neue Plattform für Güter- und Postsendungen etablieren.

Das Prinzip von Deliveryport: Jeder Nutzer erhält eine sogenannte Transfereinheit. "Diese kann man sich vorstellen wie einen großen Briefkasten, der aber mit modernster Technik ausgestattet wird", sagt Unternehmensgründer Ludwig. Der Deliveryport wird gesichert durch ein Rolltor. Innen stellen ein Kühl- und ein Tiefkühlfach die Frische der gelieferten Lebensmittel sicher. Kameras überprüfen, ob genug Platz vorhanden ist. Nutzer und Lieferanten öffnen das Tor des Deliveryports über eine App oder einen QR-Code-Scanner.

Dieses System hat diverse Vorteile für den Verbraucher, aber auch für Lieferanten: Viele lästige und teure Wege entfallen. Lieferketten können effizienter organisiert, Kosten für Zwischenlagerungen minimiert werden. Profitieren können aber nicht nur große Einzelhändler oder Online-Shopping-Anbieter, die ihre Kunden noch besser beliefern können. Das System bietet gerade für regionale Direktvermarkter, zum Beispiel Landwirte, große Chancen, ihre Produkte zu verkaufen.

Gründer Henning Ludwig sagt zu seiner Idee: "Unser Konsumverhalten schadet der Umwelt, Diese Erkenntnis hat sich bei vielen Menschen durchgesetzt. Es fehlen allerdings verlässliche, bequeme Alternativen. Deliveryport kann die Basis für ein massentaugliches und bequemes Mehrweg-Liefer-und-Abhol-System werden. Damit möchte ich zeigen: Komfortabler Konsum und Umweltschutz passen zusammen."

Über den Gründer

Henning Ludwig ist Gründer der Deliveryport GmbH. Er greift dabei auf die Erfahrungen einer erfolgreichen Unternehmensgründung zurück: 2011 hat er seine Firma IBL gegründet. IBL hilft Privat- und Firmenkunden bei Versicherungs- und Finanzgeschäften.

Henning Ludwig wurde 1983 geboren und lebt in seiner Heimatstadt Warburg in Westfalen. Warburg ist auch der Unternehmenssitz von Deliveryport. Das Unternehmen will im nächsten Schritt Kooperationspartner und Investoren gewinnen. Für den deutschen Markt wurden bereits zwei Patentanträge gestellt.

