Gemini Aktie

Gemini für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CA36865S1065

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20.03.2026 10:21:00

Kommende Gemini-App für macOS soll angeblich Bildschirminhalte analysieren

Um zur Konkurrenz aufzuschließen, entwickelt Google eine macOS-App für Gemini. Sie soll mit den Apps und Daten des Nutzers zusammenspielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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