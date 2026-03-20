Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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20.03.2026 10:21:00
Kommende Gemini-App für macOS soll angeblich Bildschirminhalte analysieren
Um zur Konkurrenz aufzuschließen, entwickelt Google eine macOS-App für Gemini. Sie soll mit den Apps und Daten des Nutzers zusammenspielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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