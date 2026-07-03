Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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03.07.2026 17:01:00
Kommentar: CISA-Übereifer macht CVSS-Scores wertlos
CVSS ad absurdum: Zwei "Low"-Lücken in Apache Tomcat wären dank äußerst eigenwilligem CISA-Vulnrichment beinahe zu heisec-Alert-Kandidaten geworden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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