BSI Aktie
ISIN: INE446901014
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11.07.2026 08:20:00
Kommentar: Das BSI darf nicht zum Zero-Day-Hoflieferanten des BND werden
Der Entwurf zur Nachrichtendienstrecht-Reform würde das BSI verpflichten, Zero-Days an den BND zu leiten. Das darf nicht passieren, findet Dennis-Kenji Kipker. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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