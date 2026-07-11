BSI Aktie

BSI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE446901014

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11.07.2026 08:20:00

Kommentar: Das BSI darf nicht zum Zero-Day-Hoflieferanten des BND werden

Der Entwurf zur Nachrichtendienstrecht-Reform würde das BSI verpflichten, Zero-Days an den BND zu leiten. Das darf nicht passieren, findet Dennis-Kenji Kipker. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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