KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.02.2026 18:00:00
Kommentar: Die KI-Bilder im „heute journal” sind ein schwerer Tabubruch
Das „heute journal“ bebildert einen Nachrichtenfilm mit emotionalen, aber falschen Bildern. Das ist kein einfach entschuldbarer „Fehler“, meint Volker Briegleb.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!