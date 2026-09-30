KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.09.2026 13:50:00
Kommentar: KI wird nicht die Menschheit vernichten, aber jede Menge Geld
Es ist nicht die KI, vor der man Angst haben muss, sondern das Finanzgebaren ihrer Anbieter. Axel Kannenberg fühlt sich wie in The Big Short 2.
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