KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.06.2026 08:53:00
Kommentar: Wildbergers verpasste Chance im Umgang mit KI
Dass Karsten Wildberger Reden und Artikel auch mit KI erstellt hat, ist nicht das eigentliche Problem, findet Nico Ernst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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