Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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06.07.2026 08:24:00
Kommentar zum Aus für Spiele-Discs: Sony, spinnt ihr?
Dass Sony ab 2028 keine Spiele mehr auf Blu-rays vertreiben will, ist ein untragbarer Verlust für die Spielekultur meint Nico Ernst. Es gäbe Alternativen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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