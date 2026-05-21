Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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21.05.2026 14:52:00
Kommentar zur überarbeiteten Suche: Google macht Ernst
Google betreibt zukünftig keine Suche mehr, sondern ein Full-Service-Portal. Das restliche Web? Nur noch Lieferant für Rohdaten, kommentiert Jo Bager.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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