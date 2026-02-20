|
20.02.2026 14:14:38
Kommission empfiehlt Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro ab 2027
BERLIN (dpa-AFX) - Eine unabhängige Expertenkommission empfiehlt ab 2027 einen monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro pro Haushalt. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) an die Bundesländer übergeben hat. Derzeit zahlen Haushalte 18,36 Euro im Monat./svv/DP/jha
