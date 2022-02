Kommt der Krypto-Winter?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Für Kryptowährungen wie den Bitcoin sieht es zurzeit nicht gut aus: Mit einem Minus von rund 17 Prozent im Januar legte die Digitalwährung einen der schwächsten Jahresstarts ihrer Geschichte hin. Das Krypto-Urgestein steht damit aber nicht allein – Grund für das Tief der Alternativwährungen ist die Angst vor steigenden Zinsen der US-Notenbank Fed. Nach Einschätzung von Analysten der Schweizer Großbank UBS könnte jetzt ein heftiger Crash mit einer jahrelangen Flaute folgen. Das ist aber nur eine Meinung von vielen – es gibt auch deutlich positivere Lesarten des Kryptomarktes als die der Schweizer. Mike Mc Glone von Bloomberg Intelligence ist sich sicher: „Der Bitcoin steigt auf 100.000 Dollar – es ist nur eine Frage der Zeit." Der aktuelle Kursabschlag ist demnach zwar schmerzhaft, beim Bitcoin aber keine Seltenheit. Warum Sie gerade jetzt die Nerven behalten sollten und der Krypto-Winter eher mild verlaufen könnte, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von einfach börse in der Rubrik „alles außer aktien – Alternative Anlagen". Denn gerade in der momentanen Marktlage lohnt sich auch ein Blick über den Börsen-Tellerrand.Neben Kryptowährungen oder dem klassischen Gold können auch Kunst, Whisky oder Uhren ein attraktives Investment sein – oder vielleicht Sneaker?