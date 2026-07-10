Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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10.07.2026 17:20:11
Kommt noch Rettung aus China?: Diesen Volkswagen-Standorten droht das Aus
Berichten zufolge will VW-Chef Oliver Blume die Produktion in fünf Werken des Autokonzerns einstellen. Einen Beschluss dazu gibt es noch nicht. Klar ist aber, selbst große Traditionsstandorte müssen ehrgeizige Kostenziele erreichen, sonst droht das Aus. Ein Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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