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30.10.2026 06:31:28
Komori präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Komori gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,35 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Komori 28,30 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,68 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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