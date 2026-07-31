Komori stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Komori hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,93 JPY gegenüber 8,08 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,10 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at