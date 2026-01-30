Komori verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Komori präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 56,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Komori mit einem Umsatz von insgesamt 33,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at