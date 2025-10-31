Komori: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Komori hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 29,68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at