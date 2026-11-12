Kompap mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kompap hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 22,4 Millionen PLN, gegenüber 25,7 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at