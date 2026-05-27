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27.05.2026 06:31:29
Kompap: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kompap hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 23,9 Millionen PLN, gegenüber 25,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,66 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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