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27.04.2026 06:31:29
Kompap stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kompap hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,5 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27,6 Millionen PLN.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 PLN, nach 0,510 PLN im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,03 Prozent auf 101,53 Millionen PLN. Im Vorjahr hatte Kompap 108,05 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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