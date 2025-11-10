Kompap stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kompap veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Kompap hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 PLN je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,19 Prozent auf 25,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at