Komplett ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Komplett ASA Registered lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 NOK gegenüber -0,430 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 3,58 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,43 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,181 NOK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,55 Milliarden NOK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at