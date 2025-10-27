Komplett ASA Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Komplett ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Komplett ASA Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,420 NOK vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,84 Milliarden NOK gegenüber 3,76 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0,171 NOK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,88 Milliarden NOK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at