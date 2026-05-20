KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.05.2026 18:31:37
"Komplett sinnlose Aufgaben" : Techfirmen rufen ihre Mitarbeiter zu Verschwendung mit KI auf
Große Unternehmen wie Amazon und Meta drängen mit internen Ranglisten ihre Mitarbeiter dazu, möglichst viel Künstliche Intelligenz zu nutzen. Der Nutzen ist fraglich, die Kosten sind gigantisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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