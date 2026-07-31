KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 14:46:10
Komplettes Aktienportfolio weg: Deutsches Wunderkind verzockt mit seinem KI-Hedgefonds Milliarden
Ohne jede Berufserfahrung in der Finanzbranche gründet Leopold Aschenbrenner einen Hedgefonds. Investoren vertrauen ihm Milliarden an. Das Wunderkind erzielt atemberaubende Gewinne - mit einer riskanten Strategie, die schließlich nach hinten losgeht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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