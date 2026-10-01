PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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02.10.2026 00:04:00
Komplizierte "Paketsteuer" in Kraft: 2,40 Euro pro Bestellung in Österreich
14 Webshops müssen seit Donnerstag für die meisten Online-Bestellung aus Österreich 2 Euro Paketsteuer zahlen. Die meisten wälzen das ab, plus Umsatzsteuer.
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