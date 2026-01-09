Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 12:20:40

Kompromisslose Linie: Ryanair-Chef hasst seine Kunden nicht

Michael O’Leary bleibt sich treu: In einem Interview erklärt der Ryanair-Chef, warum er gnadenlose Regeln für Kunden selbst in Extremfällen für richtig hält und wie er den irischen Billigflieger noch effizienter machen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten