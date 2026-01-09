Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
09.01.2026 12:20:40
Kompromisslose Linie: Ryanair-Chef hasst seine Kunden nicht
Michael O’Leary bleibt sich treu: In einem Interview erklärt der Ryanair-Chef, warum er gnadenlose Regeln für Kunden selbst in Extremfällen für richtig hält und wie er den irischen Billigflieger noch effizienter machen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!