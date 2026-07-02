02.07.2026 06:31:29

Komputronik hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Komputronik äußerte sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 PLN gegenüber -0,630 PLN im Vorjahresquartal.

Komputronik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,4 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 400,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,300 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,600 PLN je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Komputronik mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,70 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 2,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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