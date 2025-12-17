Komputronik präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Komputronik hat am 15.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,03 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,580 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 427,7 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 400,5 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at