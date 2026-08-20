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20.08.2026 06:31:29
Komputronik: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Komputronik stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Komputronik ein EPS von -0,190 PLN in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Komputronik in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 391,5 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 397,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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