18.02.2026 06:31:28
Komputronik zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Komputronik hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,43 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Komputronik noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 PLN in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 528,8 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 515,3 Millionen PLN umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
