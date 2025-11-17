|
Konaka gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Konaka hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 31,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -97,840 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,77 Prozent zurück. Hier wurden 10,18 Milliarden JPY gegenüber 11,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,23 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -101,130 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 55,49 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 62,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
