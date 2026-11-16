Konaka legte Quartalsergebnis vor

Konaka hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 55,24 JPY. Im Vorjahresquartal waren -31,730 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,58 Prozent auf 9,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Konaka 10,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 31,00 JPY, nach 14,23 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 55,49 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 51,18 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at