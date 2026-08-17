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17.08.2026 06:31:29
Konaka präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Konaka hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,67 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,590 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,15 Prozent auf 11,82 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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