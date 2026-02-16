Konaka: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Konaka hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,48 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 14,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at