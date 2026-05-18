Konaka zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Konaka veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 16,51 Milliarden JPY, gegenüber 17,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at