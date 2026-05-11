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11.05.2026 06:31:29
Konami: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Konami hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 189,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 85,44 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Konami im vergangenen Quartal 140,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Konami 110,77 Milliarden JPY umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 737,80 JPY. Im letzten Jahr hatte Konami einen Gewinn von 551,00 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Konami mit einem Umsatz von insgesamt 493,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 421,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,10 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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