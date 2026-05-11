KONAMI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KONAMI hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte KONAMI einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 896,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 726,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahr 1,81 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,77 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,28 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at