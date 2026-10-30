Konami hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Konami präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 344,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 196,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at