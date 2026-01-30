|
30.01.2026 06:31:29
Konami legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Konami hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 205,54 JPY. Im Vorjahresviertel waren 197,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 128,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 126,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
