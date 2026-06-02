02.06.2026 06:31:29

Konark Synthetic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Konark Synthetic hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,530 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 24,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 INR. Im Vorjahr hatte Konark Synthetic -5,880 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Konark Synthetic im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 466,23 Millionen INR. Im Vorjahr waren 467,36 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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